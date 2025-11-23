Житель Волгоградской области отдал мошенникам 150 тысяч

В Волгоградской области зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества. Жертвой аферистов стал 38-летний житель города Волжского, который лишился крупной суммы денег, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Все началось со звонка от человека, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил мужчине, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы предотвратить операцию, звонивший предложил простое решение: волжанину нужно было самому взять кредит и перевести все средства на специальный «безопасный счет».
Следуя инструкциям мошенника, потерпевший через мобильное приложение оформил на себя кредит в 150 тысяч рублей. После этого он отправился к банкомату и перевел всю сумму по реквизитам, которые ему продиктовали. Позже аферисты пытались убедить его перевести еще 340 тысяч, но эту транзакцию заблокировал уже настоящий банк.
Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Он признался, что не делал этого раньше, так как надеялся на возврат средств.
Полиция Волгограда и области напоминает: никаких «безопасных счетов» не существует. Сотрудники банков никогда не просят по телефону оформлять кредиты или переводить деньги. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.