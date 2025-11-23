Житель Волгоградской области отдал мошенникам 150 тысяч

Следуя инструкциям мошенника, потерпевший через мобильное приложение оформил на себя кредит в 150 тысяч рублей. После этого он отправился к банкомату и перевел всю сумму по реквизитам, которые ему продиктовали. Позже аферисты пытались убедить его перевести еще 340 тысяч, но эту транзакцию заблокировал уже настоящий банк.