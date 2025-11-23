Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ

БЕЛГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Четыреста девять жителей Белгородской области погибли от действий ВСУ, три тысячи получили ранения, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

Источник: © РИА Новости

По словам Гладкова, многие меры, которые принимаются для безопасности жителей, не умещаются в рамках законодательства. Однако без этого жертв было бы больше.

«Очень много что мы с вами делаем, оно в рамках законодательства не умещается совсем. Самое простое — установка бетонных укрытий на дорогах, контроллеры в подъездах, оповещение, участие сотрудников детских садов и школ в контроле за оповещением полетов БПЛА, укрытия, которые мы формируем… Могут нам предъявить с вами, что мы занимаемся избыточностью? Сто процентов… Но, если мы будем бояться этой ответственности, с моей точки зрения, мы зиму не переживем. Поэтому для нас главный вопрос — это безопасность жителей… Люди видят, если бы этого всего не было, у нас были бы не тысячи, у нас были бы десятки тысяч погибших людей, а не 409 человек, как на сегодняшний день. И не 3 тысячи ранены, а сотни тысяч», — сказал Гладков.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше