Гладков назвал число белгородцев, погибших от действий ВСУ

«Очень много что мы с вами делаем, оно в рамках законодательства не умещается совсем. Самое простое — установка бетонных укрытий на дорогах, контроллеры в подъездах, оповещение, участие сотрудников детских садов и школ в контроле за оповещением полетов БПЛА, укрытия, которые мы формируем… Могут нам предъявить с вами, что мы занимаемся избыточностью? Сто процентов… Но, если мы будем бояться этой ответственности, с моей точки зрения, мы зиму не переживем. Поэтому для нас главный вопрос — это безопасность жителей… Люди видят, если бы этого всего не было, у нас были бы не тысячи, у нас были бы десятки тысяч погибших людей, а не 409 человек, как на сегодняшний день. И не 3 тысячи ранены, а сотни тысяч», — сказал Гладков.