В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ атаковали три муниципалитета нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших. В посёлке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление. Кроме того, посечены окна, фасад социального объекта и два автомобиля. В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки дрона повреждена кровля в одном из помещений сельхозпредприятия», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в селе Луговка после сброса взрывного устройства с беспилотника получили повреждения два автомобиля, а в хуторе Рябики Валуйского округа от удара FPV-дрона в частном доме загорелась кровля — возгорание ликвидировано.