В Белгородской области ВСУ атаковали три муниципалитета

«ВСУ атаковали три муниципалитета нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших. В посёлке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление. Кроме того, посечены окна, фасад социального объекта и два автомобиля. В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки дрона повреждена кровля в одном из помещений сельхозпредприятия», — написал Гладков в Telegram-канале.