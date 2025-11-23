В Перми девочки-подростки сбрасывали петарды на людей в ТЦ «iMall»

Об инциденте стало известно 23 ноября. На кадрах видео, опубликованного в местном телеграм-канале, видно, как несовершеннолетние девушки сбрасывают петарды со второго и третьего этажей на первый этаж ТЦ «iMall». Всего они бросили два пиротехнических изделия (по крайней мере, столько запечатлено на видео). После взрывов девочки смеются и радуются происходящему.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий в ГУ МВД России по Пермскому краю. Правоохранители сообщили, что знают об инциденте и проводят проверку.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером 19 апреля 2025 года один из посетителей торгового центра «iMall» упал с эскалатора и разбил голову.