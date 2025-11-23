Ричмонд
В Куйтунском районе три ребенка и водитель погибли в ДТП с фурой

Иномарка столкнулась с фурой днем 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ужасная авария на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе унесла жизни, предварительно, четверых человек, среди которых трое маленьких девочек и 36 — летний мужчина. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, страшное столкновение большегруза с легковушкой «Тойота Виста» произошло 23 ноября на 1548 километре дороги.

— В результате столкновения большегруза и автомашины «Тойота Виста» от полученных травм скончались водитель второго авто и три его несовершеннолетних пассажира — дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая, — поделились в ведомстве.

На место трагедии немедленно выехал прокурор Куйтунского района Василий Сахаров. Сейчас следователи и госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося. Также Следком завел уголовное дело. А надземное ведомство контролирует его ход и результаты.