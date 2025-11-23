МВД: в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции

МВД сообщило, что в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Березино: ранен сотрудник милиции», — сказано в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что вечером 22 ноября отряд милиции, выбывавший по сообщению, заметил на улице человека, который схож по приметам с подозреваемым (подробнее мы писали здесь). Один из милиционеров приблизился к мужчине, чтобы проверить документы.
«Мужчина внезапно достал нож, нанес сотруднику несколько ударов, после чего скрылся в лесопосадке», — сообщили в МВД.
И заявили, что в поисках фигуранта был задействован личный состав, а также руководство местного РОВД, УВД Миноблисполкома. К поискам привлекались ОМОН и спецподразделение «Алмаз». На место лично выезжал министр внутренних дел Иван Кубраков.
«Пострадавший сотрудник был доставлен в Республиканский госпиталь МВД, где медиками ему оказана вся необходимая помощь», — отметили в пресс-службе.
