Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции

МВД раскрыло детали нападения с ножом на сотрудника милиции в Березино.

Источник: Комсомольская правда

МВД сообщило, что в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Березино: ранен сотрудник милиции», — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что вечером 22 ноября отряд милиции, выбывавший по сообщению, заметил на улице человека, который схож по приметам с подозреваемым (подробнее мы писали здесь). Один из милиционеров приблизился к мужчине, чтобы проверить документы.

«Мужчина внезапно достал нож, нанес сотруднику несколько ударов, после чего скрылся в лесопосадке», — сообщили в МВД.

И заявили, что в поисках фигуранта был задействован личный состав, а также руководство местного РОВД, УВД Миноблисполкома. К поискам привлекались ОМОН и спецподразделение «Алмаз». На место лично выезжал министр внутренних дел Иван Кубраков.

«Пострадавший сотрудник был доставлен в Республиканский госпиталь МВД, где медиками ему оказана вся необходимая помощь», — отметили в пресс-службе.

Тем временем глава МВД Иван Кубраков сказал, что милиция проконтролирует тунеядцев в Беларуси: «Есть нереализованный потенциал».

Ранее мы писали, что минчанин получил компенсацию 1100 рублей, отравившись на свидании в ресторане.

Кроме того, синоптики сказали, в каких районах Беларуси ожидается сильный снег 24 ноября.