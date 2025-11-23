Сотрудники «Тайгана» оставили в парке льва, который напал на Зубкова

Напомним, в июне на директора «Тайгана» Олега Зубкова напал 250-килограммовый лев, когда мужчина выходил из вольера после кормежки хищника. Отбиться от зверя Зубкову помогли Татьяна Алексагина и посетитель Алексей Данилов. Дальше пострадавшего доставили в местную больницу. Оттуда пациента на реанимобиле службы санавиации перевезли в клинику Краснодара, где его прооперировали. Лев повредил грудь, легкое и гортань «жертвы». Всего в медучреждении Зубков провел 10 дней.