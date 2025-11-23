Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники «Тайгана» оставили в парке льва, который напал на Зубкова

В Крыму сотрудники «Тайгана» оставили в парке льва, который напал на директора Олега Зубкова. Об этом krym.aif.ru рассказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.

Источник: Аргументы и факты

«Хищника мы решили не изолировать и оставили в прайде, ведь животное ни в чем не виновато», — уточнила сотрудница парка.

Также она проинформировала krym.aif.ru, что Олег Алексеевич почти полностью восстановился.

«Голос к нему вернулся полностью. Он не может поднять руку полностью. Этот факт не нравится Олегу Алексеевичу», — объяснила Алексагина.

Напомним, в июне на директора «Тайгана» Олега Зубкова напал 250-килограммовый лев, когда мужчина выходил из вольера после кормежки хищника. Отбиться от зверя Зубкову помогли Татьяна Алексагина и посетитель Алексей Данилов. Дальше пострадавшего доставили в местную больницу. Оттуда пациента на реанимобиле службы санавиации перевезли в клинику Краснодара, где его прооперировали. Лев повредил грудь, легкое и гортань «жертвы». Всего в медучреждении Зубков провел 10 дней.