МВД заявило о задержании мужчины, ранившего сотрудника милиции в Березино. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В МВД сообщили, что в вечером 22 ноября 2025 года в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции. И добавили, что фигурант был обнаружен в лесном массиве в воскресенье, 23 ноября, примерно в 14.30. В момент задержания он оказал сопротивление, проявил агрессию, пошел на сотрудника милиции с ножом.
«Применялось оружие. Мужчине оказывается медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.
