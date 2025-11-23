Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД заявило о задержании мужчины, ранившего сотрудника милиции в Березино

МВД заявило, что напавший в Березино на сотрудника милиции мужчина задержан.

Источник: Комсомольская правда

МВД заявило о задержании мужчины, ранившего сотрудника милиции в Березино. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В МВД сообщили, что в вечером 22 ноября 2025 года в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции. И добавили, что фигурант был обнаружен в лесном массиве в воскресенье, 23 ноября, примерно в 14.30. В момент задержания он оказал сопротивление, проявил агрессию, пошел на сотрудника милиции с ножом.

«Применялось оружие. Мужчине оказывается медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

Кстати, минчанин получил компенсацию 1100 рублей, отравившись на свидании в ресторане.

Тем временем МВД обратилось к водителям с важным заявлением из-за погоды в Беларуси 23 ноября.

Ранее СК раскрыл, как белорусская семья Липских выслеживала жертв из своего списка, в котором были десятки человек: «Использовали конспирацию: парики, трости, смену одежды на улице».