В Минске водитель такси врезался в столб, потеряв сознание за рулем. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В воскресенье, 23 ноября, 21-летний водитель такси, находясь за рулем автомобиля Lada, ехал по улице Брилевской. На перекрестке с улицей Аэродромной он выехал за пределы дороги и врезался в осветительную мачту.
«Со слов мужчины, он потерял сознание во время движения», — привели подробности в ГАИ.
В пресс-службе отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний пассажир такси был доставлен в больницу для обследования.
Ранее мы писали, что один человек попал в больницу после ДТП с маршруткой в Минске.
Тем временем МВД обратилось к водителям с важным заявлением из-за погоды в Беларуси 23 ноября.
Кроме того, сильный снег ожидается в Минске и во многих районах Беларуси 23 ноября.