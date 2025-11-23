На территории завода в Камышлове произошел пожар

На месте ЧП работали 14 спасателей и четыре единицы техники. Уже в 20:32 огонь был локализован, еще спустя три минуты удалось ликвидировать открытое горение. После этого спасатели приступили к проливке тлеющих конструкций и разбору завалов. Эти работы были успешно завершены к 22:20.