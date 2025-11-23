Ричмонд
На территории завода в Камышлове произошел пожар

Огонь охватил цех электротехнического завода в Камышлове.

Источник: ГУ МЧС Свердловской области

Вечером 21 ноября на территории электротехнического завода в Камышлове произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт дежурного МЧС поступило в 20:15. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

— На площади 30 квадратных метров повреждены электрощитовая, потолок, стены в лакокрасочной камере малярного участка цеха электротехнического завода, — уточнили в ГУ МЧС Свердловской области.

На месте ЧП работали 14 спасателей и четыре единицы техники. Уже в 20:32 огонь был локализован, еще спустя три минуты удалось ликвидировать открытое горение. После этого спасатели приступили к проливке тлеющих конструкций и разбору завалов. Эти работы были успешно завершены к 22:20.