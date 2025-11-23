В Приангарье четыре человека погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком

В Приангарье сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и большегруза. Авария произошла в воскресенье в 15.30 (10.30 мск) на 1548-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Мингатуй. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Vista двигался в направлении Братска, ударился о дорожное ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
«В результате случившегося 36-летний водитель седана и пассажиры: одна девочка в возрасте двух, две в возрасте 10 лет, — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал», — говорится в сообщении.
СК по факту гибели четырех человек, в том числе несовершеннолетних, возбудил уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
По данным прокуратуры две девочки были дочками водителя, еще одна 10-летняя девочка — дочерью соседей.