В Приангарье четыре человека погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком

ИРКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе «Сибирь» в Приангарье, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.

Источник: РИА Новости

В Приангарье сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и большегруза. Авария произошла в воскресенье в 15.30 (10.30 мск) на 1548-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Мингатуй. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Vista двигался в направлении Братска, ударился о дорожное ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

«В результате случившегося 36-летний водитель седана и пассажиры: одна девочка в возрасте двух, две в возрасте 10 лет, — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал», — говорится в сообщении.

СК по факту гибели четырех человек, в том числе несовершеннолетних, возбудил уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным прокуратуры две девочки были дочками водителя, еще одна 10-летняя девочка — дочерью соседей.