Два автобуса съехали в кювет из-за гололеда в Нижегородской области

ДТП произошли в Богородске и на Бору.

Источник: Телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижегородской области сразу два автобуса вылетели в кювет из-за сильного гололеда. Об этом сообщается в социальных сетях.

Одна из аварий произошла в Богородске, а вторая — на Бору. По информации очевидцев, пассажиров в транспорте не было. В результате ДТП никто не пострадал.

Еще одна подобная авария произошла в Воротынском округе, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Водитель Renault не справился с управлением, сначала съехал на обочину, а затем вылетел в кювет. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.

Нижегородцам напоминают о необходимости сохранять осторожность на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. В целях предотвращения ДТП водителям рекомендовано сбросить скорость и увеличить дистанцию от соседних автомобилей. Не следует выполнять резкие маневры и торможения, необходимо соблюдать плавный режим вождения, а также притормаживать перед пешеходными переходами.