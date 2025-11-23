Два автобуса съехали в кювет из-за гололеда в Нижегородской области

Еще одна подобная авария произошла в Воротынском округе, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Водитель Renault не справился с управлением, сначала съехал на обочину, а затем вылетел в кювет. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.