Милиция применила оружие при задержании мужчины, ранившего ножом сотрудника МВД

В ведомстве сообщили, что вечером 22 ноября 2025 года в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции. После случившегося фигурант скрылся. Для его поисков были задействованы личный состав, а также руководство местного РОВД, УВД Миноблисполкома, ОМОН, а также «Алмаз».