Милиция применила оружие при задержании мужчины, ранившего ножом сотрудника МВД. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве сообщили, что вечером 22 ноября 2025 года в Березино мужчина с ножом напал и ранил сотрудника милиции. После случившегося фигурант скрылся. Для его поисков были задействованы личный состав, а также руководство местного РОВД, УВД Миноблисполкома, ОМОН, а также «Алмаз».
В МВД заявили, что фигуранта обнаружили в лесном массиве 23 ноября. При задержании он оказал сопротивление, проявил агрессию и пошел с ножом на сотрудника милиции.
«Применялось оружие. Мужчине оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.
Ранее МВД обратилось к водителям с важным заявлением из-за погоды в Беларуси 23 ноября.
Тем временем в Минске водитель такси врезался в столб, потеряв сознание за рулем.
Кроме того, минчанин получил компенсацию 1100 рублей, отравившись на свидании в ресторане.