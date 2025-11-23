Ричмонд
Влетел в иномарку, а затем в столб: в Сызрани 18-летний парень на «Приоре» устроил жесткое ДТП на перекрестке

Пять девушек пострадали в ДТП с «Приорой» и Nissan на ул. Советской в Сызрани.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на воскресенье, 23 ноября 2025 года, на улице Советской в Сызрани произошло серьезное ДТП. Там примерно в 00:55 18-летний парень на «Ладе Приоре» столкнулся с Nissan Almera, пострадали пять девушек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, молодой человек двигался по улице Советской со стороны улицы Победы в направлении улицы Дзержинского. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу иномарке, которая ехала во встречном направлении. От удара «Приору» отбросило на световую опору.

В результате ДТП пострадали 19-летняя пассажирка отечественной легковушки, 18-летняя девушка-водитель Nissan, а также три ее пассажирки: две 19-летние девушки и одна 18-летняя. Их доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.