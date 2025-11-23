Влетел в иномарку, а затем в столб: в Сызрани 18-летний парень на «Приоре» устроил жесткое ДТП на перекрестке

По предварительным данным полицейских, молодой человек двигался по улице Советской со стороны улицы Победы в направлении улицы Дзержинского. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу иномарке, которая ехала во встречном направлении. От удара «Приору» отбросило на световую опору.