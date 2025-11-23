Ричмонд
Выносили продукты из школьной столовой и пищеблока детсада. В Гомеле и Мозыре задержаны две женщины

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О фактах хищений из школьной столовой и детсадовского пищеблока в Гомеле и Мозыре сообщили БЕЛТА в Департаменте охраны МВД.

Источник: Департамент охраны МВД

Сотрудники подразделений охраны Гомельской области продолжают борьбу с хищениями в учреждениях образования. В ходе рейдов в Гомеле и Мозыре были задержаны две женщины, которые пытались вынести продукты питания из школьной столовой и детского сада.

«При выходе с территории одной из гомельских школ была остановлена повар, у которой при досмотре обнаружили продукты на более Br145. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около Br50», — рассказали в Департаменте охраны. В отношении женщин составлены административные протоколы за мелкое хищение.

«Постоянство и однотипность инцидентов свидетельствуют не о случайных проступках, а об устоявшейся практике, на которую влияет чувство безнаказанности. Поэтому сотрудники Департамента охраны продолжают бдительно нести службу, проводя регулярные рейды», — подчеркнули в ведомстве.