Выносили продукты из школьной столовой и пищеблока детсада. В Гомеле и Мозыре задержаны две женщины

Сотрудники подразделений охраны Гомельской области продолжают борьбу с хищениями в учреждениях образования. В ходе рейдов в Гомеле и Мозыре были задержаны две женщины, которые пытались вынести продукты питания из школьной столовой и детского сада.



«При выходе с территории одной из гомельских школ была остановлена повар, у которой при досмотре обнаружили продукты на более Br145. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около Br50», — рассказали в Департаменте охраны. В отношении женщин составлены административные протоколы за мелкое хищение.