Вандалов, которых с площади в Башкирии прогнал мэр, задержали

В Стерлитамаке задержали вандалов, которые ломали информационный щит на площади города. Ранее мэр Эмиль Шаймарданов рассказал, что, прогуливаясь вечером с семьей, заметил ребят, которые руками и ногами разламывали информационное табло. При этом они вели себя агрессивно и выражались нецензурно.
Градоначальник сделал им замечание и они разбежались. Сегодня, 23 ноября, всех задержали. Вандалами оказались местные школьники. Эмиль Шаймарданов лично приехал в отдел полиции, чтобы побеседовать с нарушителями и их родителями.
«Разговор был долгим. Постарался на примерах и в цифрах объяснить, что делается в городе, что за всем, что они видят, стоит труд людей, которые потом восстанавливают испорченное, моют, убирают, а средства, которые на это тратятся, могли бы быть направлены на что-то другое. Ребята и их родители принесли извинения. Надеюсь, что осмыслили свой поступок. Сами вызвались помыть все информационные стенды, которые пострадали от их действий», — прокомментировал глава администрации.