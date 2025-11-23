Вандалов, которых с площади в Башкирии прогнал мэр, задержали

«Разговор был долгим. Постарался на примерах и в цифрах объяснить, что делается в городе, что за всем, что они видят, стоит труд людей, которые потом восстанавливают испорченное, моют, убирают, а средства, которые на это тратятся, могли бы быть направлены на что-то другое. Ребята и их родители принесли извинения. Надеюсь, что осмыслили свой поступок. Сами вызвались помыть все информационные стенды, которые пострадали от их действий», — прокомментировал глава администрации.