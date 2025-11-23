В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство

«Сегодня 68-летний житель деревни Бирюковка Большесолдатского района поднял взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
