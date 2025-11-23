Ричмонд
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 68-летний житель деревни Бирюковка лишился кисти, подняв взрывное устройство у себя во дворе, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня 68-летний житель деревни Бирюковка Большесолдатского района поднял взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
