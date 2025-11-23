Подросток из Бреста оказался администратором деструктивного телеграм-канала. УВД раскрыло подробности

В УВД напомнили родителям обращать внимание на увлечения детей, интересоваться их жизнью, а также контролировать их занятия, в том числе в интернете. «Чтобы ребенок не оказался втянут в противоправные деяния, узнавайте, как, где и с кем он проводит досуг. Помните, что от вашего внимания и участия в жизни детей во многом зависит их становление», — подчеркнули правоохранители.