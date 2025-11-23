Подросток из Бреста оказался администратором деструктивного телеграм-канала. УВД раскрыло подробности

При мониторинге интернет-ресурсов сотрудники милиции в одной из соцсетей обнаружили закрытую группу. Ее контент носил деструктивный характер, включая буллинг, оскорбления, нецензурную лексику, унижение чести и достоинства, распространение фото- и видеоматериалов, в том числе порнографического формата. На группу было подписано около 6 тыс. человек, в основном несовершеннолетние. Правоохранители установили ее администратора, которым оказался 17-летний подросток из Бреста.
«Как было установлено, ранее парень уже имел опыт ведения подобных групп для небольшого числа участников. Затем создал данное сообщество для более масштабной аудитории, привязав аккаунт к иностранному мобильному номеру телефона. Так он рассчитывал скрыть свою деятельность от правоохранительных органов», — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.
По этому факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетнего.
В УВД напомнили родителям обращать внимание на увлечения детей, интересоваться их жизнью, а также контролировать их занятия, в том числе в интернете. «Чтобы ребенок не оказался втянут в противоправные деяния, узнавайте, как, где и с кем он проводит досуг. Помните, что от вашего внимания и участия в жизни детей во многом зависит их становление», — подчеркнули правоохранители.