В Камышлове ищут 73-летнюю пенсионерку, которая не вернулась домой

На Урале волонтеры ищут 73-летнюю пенсионерку.

Источник: «ЛизаАлерт»

В Камышлове волонтеры ищут 73-летнюю Александру Минкеевич. Пенсионерка 22 ноября вышла из дома и не вернулась. Ориентировку на поиск пропавшей распространяют волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

— Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти, — уточнили добровольцы в своих социальных сетях.

Рост женщины достигает 172 сантиметров. У пенсионерки худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

В день исчезновения Александра была одета в синее пальто, черные брюки. На женщине также была серая шапка.

Всех, кто видел пропавшую женщину или что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить об этом инфоргу Наталье по номеру 8−904−383−17−48. Также можно обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8−800−700−54−52.