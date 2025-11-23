В Новороссиийске потушен лесной пожар на площади 1,2 га

Пожар, который разгорелся в лесу в Новороссийске ранним утром, потушен. В его ликвидации принимали участие 49 человек. Огонь распространился в труднодоступном месте.
Сначала площадь возгорания составляла менее одного гектара. Позже она достигла 1,2 га.
«Разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на соседних участках преследуется по закону», — напомнили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
В тушении огня принимали участие спасатели МЧС, сотрудники администрации и волонтеры.