В Новороссиийске потушен лесной пожар на площади 1,2 га

В Новороссийске ликвидировали лесной пожар.

Источник: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Пожар, который разгорелся в лесу в Новороссийске ранним утром, потушен. В его ликвидации принимали участие 49 человек. Огонь распространился в труднодоступном месте.

Сначала площадь возгорания составляла менее одного гектара. Позже она достигла 1,2 га.

«Разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на соседних участках преследуется по закону», — напомнили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

В тушении огня принимали участие спасатели МЧС, сотрудники администрации и волонтеры.