В Ростовской области мужчина поверил незнакомке и заложил два авто

Девушка на том конце провода поинтересовалась, хочет ли дончанин получить дополнительный источник стабильного дохода на инвестиционной бирже. Когда таганрожец согласился, ему стали звонить другие люди. Они представлялись брокерами, финансовыми аналитиками и экспертами по инвестициям. При этом каждый просил перевести деньги на электронный кошелек.