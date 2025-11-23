В Ростовской области мужчина поверил незнакомке и заложил два авто

В Таганроге Ростовской области 41-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, сообщили в донском главке. Как он сам рассказал в полиции, ему позвонили с незнакомого номера.
Девушка на том конце провода поинтересовалась, хочет ли дончанин получить дополнительный источник стабильного дохода на инвестиционной бирже. Когда таганрожец согласился, ему стали звонить другие люди. Они представлялись брокерами, финансовыми аналитиками и экспертами по инвестициям. При этом каждый просил перевести деньги на электронный кошелек.
Аппетиты мошенников росли, и потерпевшему пришлось заложить свои 2 автомобиля для дальнейшего пополнения счета. Только когда на чужие счета было переведено 468 000 рублей и денег просто не осталось, звонки прекратились. Общаясь с дежурным, мужчина не дождался ответа и пошел в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Жительница Ростовской области поверила аферистам и потеряла 1,3 млн рублей.
Сначала флиртовали, потом запугивали: В Ростове трое мошенников под видом красоток знакомились с мужчинами и вымогали деньги.