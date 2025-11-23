Два ДТП с разницей в пять минут произошли на одном участке дороги в Барановичском районе

Сегодня в 12.50 22-летняя жительница Белоозерска за рулем автомобиля Skoda ехала по автодороге Брест — Минск — граница РФ в направлении от Минска к Бресту. В пути она не справилась с управлением и допустила съезд в правый придорожный кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель не пострадала, так как была пристегнута ремнем безопасности. Авто оборудовано зимними шинами.