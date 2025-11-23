Два ДТП с разницей в пять минут произошли на одном участке дороги в Барановичском районе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе с разницей в пять минут случились два ДТП. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Сегодня в 12.50 22-летняя жительница Белоозерска за рулем автомобиля Skoda ехала по автодороге Брест — Минск — граница РФ в направлении от Минска к Бресту. В пути она не справилась с управлением и допустила съезд в правый придорожный кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель не пострадала, так как была пристегнута ремнем безопасности. Авто оборудовано зимними шинами.
Спустя пять минут на том же участке дороги 46-летний брестчанин на Peugeot не справился с управлением и столкнулся с находившимся на обочине в попутном направлении седельным тягачом с полуприцепом. Водитель большегруза выставил знак аварийной остановки и оказывал помощь женщине на Skoda.
«Как и в первом случае, благодаря использованию средств пассивной безопасности в результате ДТП водитель не пострадал. Установлено, что Peugeot также оборудован зимними шинами», — рассказали в областной ГАИ, напомнив, что при обильном выпадении осадков рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.
При скоплении снега на проезжей части управляемость ухудшается, тормозной путь увеличивается, вырастает вероятность заноса, указали в ГАИ. «В непогоду следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию и боковой интервал, исключить резкие маневры. Во время движения запрещается пользоваться телефоном, тем более во время сложных погодных условий. Помните, одна ошибка или доля невнимательности могут стоить жизни», — акцентировали внимание в УВД. -0-
Фото УВД Брестского облисполкома.