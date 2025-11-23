Ричмонд
В Сочи девочка получила химический ожог в детсаду

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

В Сочи ребёнок поступил в больницу с химическим ожогом после пребывания в детском саду. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение из центра охраны материнства и детства о поступившей с химическим ожогом из детского сада девочки в возрасте 1 год 10 месяцев», — говорится в сообщении полиции.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних организована проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что жизни ребёнка ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что двухлетний мальчик из России скончался в Малайзии после ожога кубомедузы.