В Сочи девочка получила химический ожог в детсаду

В Сочи ребёнок поступил в больницу с химическим ожогом после пребывания в детском саду. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Поступило сообщение из центра охраны материнства и детства о поступившей с химическим ожогом из детского сада девочки в возрасте 1 год 10 месяцев», — говорится в сообщении полиции.
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних организована проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Отмечается, что жизни ребёнка ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что двухлетний мальчик из России скончался в Малайзии после ожога кубомедузы.