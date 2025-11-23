«Она показалась мне веселой»: подруга одной из жертв богородского маньяка рассказала об их последней встрече

В ноябре 2025 года был задержан 46-летний Дмитрий Артамошин, проживавший в СНТ. По предварительным данным, он воспитывал 9-летнего сына в одиночку — его жена, возможно, также страдавшая от насилия, покинула семью весной того же года. Летом Артамошин разместил объявление о поиске няни для ребенка. По имеющейся информации, девушки, приходившие на собеседование, становились жертвами насилия. В настоящее время Дарья и Мария не найдены, а Дмитрию предъявлено обвинение. Подруга Дарьи отметила, что та хорошо ладила с детьми, что, вероятно, и стало причиной ее решения откликнуться на объявление о поиске няни.