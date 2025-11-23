The Telegraph показала все 24 пункта плана Евросоюза по миру на Украине

Территориальные переговоры, согласно плану ЕС, будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения, через которую после прекращения огня должны быть приняты меры по оказанию гуманитарной помощи и поездки семей. Также в плане — подтверждение суверенитета Украины без нейтралитета, гарантии безопасности по аналогии с НАТО от США и Европы, право на размещение сил союзников. Украина сможет рассчитывать на вступление в НАТО при согласии всех, в ЕС, но будет иметь безъядерный статус и ДНЯО, иметь контроль над АЭС и ГЭС с участием США, проход по Днепру и контроли над Кинбурнской косой. Упоминаются в плане постепенное смягчение санкций с возможностью возобновления, переговоры по европейской безопасности с ОБСЕ, финансовая компенсация, в том числе за счет российских активов.