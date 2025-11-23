Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph показала все 24 пункта плана Евросоюза по миру на Украине

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза из 24 пунктов по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. План включает меры по прекращению огня, обмену пленными, территориальным переговорам, гарантиям безопасности и восстановлению страны, сообщает The Telegraph.

ЕС придумал свой мирный план по Украине из 24 пунктов.

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза из 24 пунктов по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. План включает меры по прекращению огня, обмену пленными, территориальным переговорам, гарантиям безопасности и восстановлению страны, сообщает The Telegraph.

«Евросоюз выдвинул следующие предложения: Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море. Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня. Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и других инструментов. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации. Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле “все на всех”, Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей», — передает содержание плана The Telegraph.

Территориальные переговоры, согласно плану ЕС, будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения, через которую после прекращения огня должны быть приняты меры по оказанию гуманитарной помощи и поездки семей. Также в плане — подтверждение суверенитета Украины без нейтралитета, гарантии безопасности по аналогии с НАТО от США и Европы, право на размещение сил союзников. Украина сможет рассчитывать на вступление в НАТО при согласии всех, в ЕС, но будет иметь безъядерный статус и ДНЯО, иметь контроль над АЭС и ГЭС с участием США, проход по Днепру и контроли над Кинбурнской косой. Упоминаются в плане постепенное смягчение санкций с возможностью возобновления, переговоры по европейской безопасности с ОБСЕ, финансовая компенсация, в том числе за счет российских активов.

В России считают, что главе президенту Украины Владимиру Зеленскому очень важно пойти на переговоры как можно быстрее. Эффективная работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что лучше договариваться и делать это сейчас, нежели позже, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова положить в основу дальнейшего обсуждения Украины мирный план США. ЕС при этом пытается эскалировать конфликт.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше