112: в Москве студенты массово отравились в «Центральном университете»

Студенты, вероятно, отравились макаронами.
В Москве 17 студентов «Центрального университета» отравились после приема пищи. Они обратились за помощью к медицинским работникам. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«17 московских студентов отравились в “Центральном университете”. Инцидент произошел на улице Гашека», — сообщает telegram-канал.
По информации источника, недомогание у учащихся возникло после того, как они съели макароны по-флотски. На место массового отравления прибыли медработники. Некоторых студентов увезли на скорой. Подробности происшествия и состояние госпитализированных пока не уточняется.
Ранее подобное происшествие было зафиксировано в Сургутском политехническом колледже, где около 15 студентов почувствовали себя плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что в том случае заболеваемость вызвана норовирусной инфекцией, хотя пищевой путь передачи инфекции не исключен.