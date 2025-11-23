Ричмонд
112: в Москве студенты массово отравились в «Центральном университете»

В Москве 17 студентов «Центрального университета» отравились после приема пищи. Они обратились за помощью к медицинским работникам. Об этом сообщает telegram-канал «112».

Студенты, вероятно, отравились макаронами.

«17 московских студентов отравились в "Центральном университете". Инцидент произошел на улице Гашека», — сообщает telegram-канал.

«17 московских студентов отравились в “Центральном университете”. Инцидент произошел на улице Гашека», — сообщает telegram-канал.

По информации источника, недомогание у учащихся возникло после того, как они съели макароны по-флотски. На место массового отравления прибыли медработники. Некоторых студентов увезли на скорой. Подробности происшествия и состояние госпитализированных пока не уточняется.

Ранее подобное происшествие было зафиксировано в Сургутском политехническом колледже, где около 15 студентов почувствовали себя плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что в том случае заболеваемость вызвана норовирусной инфекцией, хотя пищевой путь передачи инфекции не исключен.