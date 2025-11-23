Ричмонд
Семнадцать московских школьников отравились в «Центральном университете»

17 школьников отравились в «Центральном университете». Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Telegram-канале 112.

Инцидент случился на улице Гашека. Учащиеся массово начали жаловаться на недомогание после макарон по-флотски.

Врачи оперативно прибыли на место происшествия. Несколько школьников пришлось госпитализировать, уточнили в публикации.

20 ноября дети в школе № 104 в Краснодаре отравились неизвестным газом прямо во время уроков. Ученики почувствовали непонятный запах, а позже им стало плохо.

Другой случай произошел 14 ноября — двое юношей и две девушки в возрасте от 22 до 27 лет погибли в Железногорске Курской области от отравления угарным газом.