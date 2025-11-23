Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча

Сообщается, что медики оперативно ему не помогли.

Источник: Телеграм канал 112

Юный хоккеист уфимского клуба «Астра» сломал позвоночник во время матча с командой «Арслан», сообщает телеграм-канал 112.

На опубликованном видео видно, как мальчик врезается в борт головой. По какой-то причине медики оперативно ребенку не помогли, подняли его другие дети и вместе довезли до скамейки.

Сообщается, что спортсмен получил компрессионный перелом четырёх позвонков.

По данным телеграм-канала, реабилитация пострадавшего продлится 6 месяцев. Ему предстоит провести 3 месяца в корсете, также врачи полностью запретили сидеть.