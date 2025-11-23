Юный хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча

Юный хоккеист уфимского клуба «Астра» сломал позвоночник во время матча с командой «Арслан», сообщает телеграм-канал 112.
На опубликованном видео видно, как мальчик врезается в борт головой. По какой-то причине медики оперативно ребенку не помогли, подняли его другие дети и вместе довезли до скамейки.
Сообщается, что спортсмен получил компрессионный перелом четырёх позвонков.
По данным телеграм-канала, реабилитация пострадавшего продлится 6 месяцев. Ему предстоит провести 3 месяца в корсете, также врачи полностью запретили сидеть.