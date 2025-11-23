ПВО сбила 40 украинских беспилотников над территорией России

«Двадцать третьего ноября текущего года с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.