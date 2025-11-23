Российский генерал сообщил о скором освобождении Константиновки в ДНР

Липовой также подчеркнул стратегическую значимость Константиновки, отметив, что населенный пункт является крупным логистическим и опорным пунктом, через который проходят автомобильные и железнодорожные пути. По его словам, Константиновка долгое время была важным оборонительным рубежом для ВСУ, поэтому противник отчаянно пытается удержать этот район, так как далее у него нет столь значимых оборонительных позиций. Липовой подтвердил, что в настоящее время российские военные ведут бои с ВСУ в Константиновке.