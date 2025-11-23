Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Так, 26 вражеских дронов уничтожили над Черным морем, еще восемь — над Республикой Крым.

Кроме того, шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, уточнили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день после падения сбитых дронов ВСУ на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Пожар уже удалось локализовать.

Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 75 украинских БПЛА. Атаке подверглись Брянская, Воронежская, Смоленская области и другие регионы страны.

22 ноября Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек.

