Аэропорт закрылся из-за воздушных шаров контрабандистов в Вильнюсе

Ранее, 22 октября 2025, деятельность Вильнюсского международного аэропорта была также временно прекращена. В воздушном пространстве было зафиксировано несколько десятков метеозондов. Как отмечается, такие устройства часто используются контрабандистами для нелегальной перевозки сигарет из Беларуси в Литву.