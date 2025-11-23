Ричмонд
+15°
переменная облачность
Аэропорт закрылся из-за воздушных шаров контрабандистов в Вильнюсе

Вильнюсский международный аэропорт временно прекратил работу. Это произошло из-за воздушных шаров, которые использовали контрабандисты.

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов.

«Вильнюсский международный аэропорт закрыт из-за показа воздушных шаров контрабандистов», — сказано в сообщении. Об этом 23 ноября 2025 года сообщил Национальный центр управления кризисами.

Ранее, 22 октября 2025, деятельность Вильнюсского международного аэропорта была также временно прекращена. В воздушном пространстве было зафиксировано несколько десятков метеозондов. Как отмечается, такие устройства часто используются контрабандистами для нелегальной перевозки сигарет из Беларуси в Литву.