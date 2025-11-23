ВСУ впервые атаковали Архангельскую область: главное об СВО на Украине к 23 ноября

Российские системы ПВО впервые зафиксировали атаку украинских дронов в Архангельской области, где было уничтожено два беспилотника. Одновременно с этим за сутки Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой ВСУ выпустили 94 БПЛА. В результате обстрелов погиб мирный житель, несколько человек получили ранения, а также были повреждены коммерческие объекты и инфраструктура. Также поступили сообщения об успешных действиях российской армии на северском направлении, где были ликвидированы ключевые объекты военной инфраструктуры ВСУ. Подробнее — в материале URA.RU.