Российский подполковник запаса раскрыл, когда ВС РФ освободят Гуляйполе в Запорожье

«В декабре 2025 года, до Нового года, российские вооруженные силы освободят и идентифицируют Гуляйполе», — сказал Олег Иванников в беседе с aif.ru. По его словам, противник осознает сложившуюся ситуацию: боевики уничтожают служебную документацию, сжигают материальные ценности и пытаются покинуть регион, чтобы сохранить себе жизнь.