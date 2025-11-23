Российская армия приближается к освобождению Гуляйполя.
Город Гуляйполе может быть освобожден в декабре, еще до Нового года. Об этом сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В декабре 2025 года, до Нового года, российские вооруженные силы освободят и идентифицируют Гуляйполе», — сказал Олег Иванников в беседе с aif.ru. По его словам, противник осознает сложившуюся ситуацию: боевики уничтожают служебную документацию, сжигают материальные ценности и пытаются покинуть регион, чтобы сохранить себе жизнь.
Иванников также отметил, что ВС РФ активно сжимают кольцо окружения вокруг Гуляйполя. Также блокируют все каналы поставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов для оставшихся в городе боевиков ВСУ.