Роспотребнадзор взялся за ситуацию с отравлением в «Центральном университете»

Ситуация на контроле Роспотребнадзора Москвы.
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с госпитализацией участников IT-соревнований. Оно проходило в «Центральном университете» на улице Гашека.
«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — сообщили в ведомстве. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства произошедшего, проверяют условия организации питания и другие факторы, которые могли привести к отравлению.
Ранее стало известно, что в Москве 17 студентов «Центрального университета» отравились после приема пищи. Они обратились за помощью к медицинским работникам. У многих из них возникло недомогание.