Роспотребнадзор взялся за ситуацию с отравлением в «Центральном университете»

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — сообщили в ведомстве. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства произошедшего, проверяют условия организации питания и другие факторы, которые могли привести к отравлению.