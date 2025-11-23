Ричмонд
Россиянка после обеда в «Макдональдс» столкнулась с отеком Квинке

Российская туристка столкнулась с опасным для жизни отеком Квинке во время отдыха на Бали. Инцидент произошел с 24-летней Анной в конце отпуска, когда у нее развилась тяжелая аллергическая реакция.

Российская туристка столкнулась с отеком Квинке на Бали.

«Девушка проснулась с сильным отеком горла, опухшими глазами и бордовыми пятнами на коже — дышать стало крайне трудно», — описывает состояние пострадавшей «Радио 1». Местные медики оказали первую помощь, но симптомы повторялись даже после введения антигистаминных препаратов.

Для возвращения в Россию Анну транспортировали под постоянной капельницей. После приземления в Москве ее состояние нормализовалось без дополнительного медицинского вмешательства.