Россиянка после обеда в «Макдональдс» столкнулась с отеком Квинке

Российская туристка столкнулась с отеком Квинке на Бали.
Российская туристка столкнулась с опасным для жизни отеком Квинке во время отдыха на Бали. Инцидент произошел с 24-летней Анной в конце отпуска, когда у нее развилась тяжелая аллергическая реакция.
«Девушка проснулась с сильным отеком горла, опухшими глазами и бордовыми пятнами на коже — дышать стало крайне трудно», — описывает состояние пострадавшей «Радио 1». Местные медики оказали первую помощь, но симптомы повторялись даже после введения антигистаминных препаратов.
Для возвращения в Россию Анну транспортировали под постоянной капельницей. После приземления в Москве ее состояние нормализовалось без дополнительного медицинского вмешательства.