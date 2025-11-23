Ричмонд
40 дронов ВСУ сбили над Чёрным морем, Крымом и Белгородской областью

С 13:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, 26 дронов были сбиты над акваторией Чёрного моря, 8 — над территорией Республики Крым и ещё 6 — над Белгородской областью.

Ранее в тот же день в небе над Архангельской областью были сбиты два украинских беспилотника — это первый случай атаки такого рода на регион за всё время проведения специальной военной операции. Инцидент произошёл в первой половине дня, в рамках общей волны воздушных атак, в ходе которой за четыре часа ПВО уничтожили 10 БПЛА: кроме Архангельской области, цели фиксировались также в Белгородской области, над Московским регионом и Калужской областью.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше