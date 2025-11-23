40 дронов ВСУ сбили над Чёрным морем, Крымом и Белгородской областью

Ранее в тот же день в небе над Архангельской областью были сбиты два украинских беспилотника — это первый случай атаки такого рода на регион за всё время проведения специальной военной операции. Инцидент произошёл в первой половине дня, в рамках общей волны воздушных атак, в ходе которой за четыре часа ПВО уничтожили 10 БПЛА: кроме Архангельской области, цели фиксировались также в Белгородской области, над Московским регионом и Калужской областью.