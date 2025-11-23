Появились подробности об отравлении школьников в Центральном университете

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства отравления учащихся в Центральном университете. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.
По предварительным данным, госпитализации подверглись девять несовершеннолетних — все они доставлены с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения.
— Организацией питания занималась коммерческая организация. Ход процессуальной проверки, а также результаты эпидемиологического расследования на контроле, — уточнила она.
По данным московского департамента здравоохранения, студентам стало плохо во время олимпиады.
— Во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке у участников возникли симптомы пищевого отравления. Организаторы сразу вызвали экстренные службы, — цитирует заявление ТАСС.
20 ноября дети в школе № 104 в Краснодаре отравились неизвестным газом прямо во время уроков. Ученики почувствовали непонятный запах, а позже им стало плохо.