Появились подробности об отравлении школьников в Центральном университете

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства отравления учащихся в Центральном университете. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.

По предварительным данным, госпитализации подверглись девять несовершеннолетних — все они доставлены с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения.

— Организацией питания занималась коммерческая организация. Ход процессуальной проверки, а также результаты эпидемиологического расследования на контроле, — уточнила она.

По данным московского департамента здравоохранения, студентам стало плохо во время олимпиады.

— Во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке у участников возникли симптомы пищевого отравления. Организаторы сразу вызвали экстренные службы, — цитирует заявление ТАСС.

20 ноября дети в школе № 104 в Краснодаре отравились неизвестным газом прямо во время уроков. Ученики почувствовали непонятный запах, а позже им стало плохо.