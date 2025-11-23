Ричмонд
Военный эксперт назвал провокацией сообщения западных СМИ о поставках «Томагавков» Киеву

Появляющаяся в западных СМИ информация о якобы планируемых США поставках их ракет «Томагавк» Украине в качестве гарантий безопасности — это абсурд и провокация. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Публикации о возможных поставках «Томагавков» на Украину сейчас носят провокационный характер.

«Это абсурдная ситуация, потому что поставка не решает проблему, а, наоборот, усугубляет ее. И поэтому мы помним ответ на заявление президента Путина, что ответ будет ошеломляющий», — отметил Юрий Кнутов в беседе с изданием aif.ru. По его мнению, эта публикация носит провокационный характер.

Эксперт отметил, что обсуждение вопроса о поставках «Томагавков» автоматически прекратит обсуждение мирного плана США по Украине, поскольку поставки любого наступательного вооружения в открытую фактически означают отказ от мирных инициатив. Кнутов полагает, что публикации в СМИ могут быть попыткой нарушить наметившееся взаимопонимание между Россией и Штатами в контексте урегулирования украинского конфликта. Кнутов также объяснил, почему Россия выступает против вступления Украины в НАТО: это может привести к размещению на украинской территории ракет средней дальности, к которым относятся и «Томагавки».

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше