После столкновения двух легковушек в Минске одна из них загорелась

Сегодня около 19.30 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Тимирязева, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel, после чего выехал за пределы проезжей части. От удара произошло возгорание автомобиля Opel.