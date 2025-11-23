После столкновения двух легковушек в Минске одна из них загорелась

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не справился с управлением и совершил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 19.30 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Тимирязева, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel, после чего выехал за пределы проезжей части. От удара произошло возгорание автомобиля Opel.
Водитель автомобиля Volkswagen, а также трех- и четырехлетний пассажиры автомобиля Opel доставлены в учреждение здравоохранения для обследования. -0-