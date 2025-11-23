Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После столкновения двух легковушек в Минске одна из них загорелась

Сегодня около 19.30 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Тимирязева, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel, после чего выехал за пределы проезжей части.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не справился с управлением и совершил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 19.30 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Тимирязева, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel, после чего выехал за пределы проезжей части. От удара произошло возгорание автомобиля Opel.

Водитель автомобиля Volkswagen, а также трех- и четырехлетний пассажиры автомобиля Opel доставлены в учреждение здравоохранения для обследования. -0-