СК организовал проверку после отравления участников олимпиады в Москве

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщали, что несколько участников соревнований по промышленной разработке в Москве госпитализированы с симптомами отравления, позже прокуратура Москвы уточнила, что в медицинские учреждения доставлено не менее девяти несовершеннолетних из одного из учебных заведений на улице Гашека, еще несколько обратились за медицинской помощью самостоятельно.