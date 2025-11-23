МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. СК организовал проверку после отравления участников олимпиады в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщали, что несколько участников соревнований по промышленной разработке в Москве госпитализированы с симптомами отравления, позже прокуратура Москвы уточнила, что в медицинские учреждения доставлено не менее девяти несовершеннолетних из одного из учебных заведений на улице Гашека, еще несколько обратились за медицинской помощью самостоятельно.
«По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия, изучается необходимая документация.
По предварительным данным, организацией питания в учебном заведении занималась коммерческая организация.