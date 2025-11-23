Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в николаевском Вознесенске

Российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины, расположенному в Вознесенске Николаевской области, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Вознесенск, прилет по военному аэродрому», — написал он в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.
Они заметили, что воздушную тревогу в городе не объявляли, и указали, что удар, предположительно, был нанесен из ракетного комплекса «Искандер».
Напомним, ранее об ударе ВС РФ по военному аэродрому в Вознесенске сообщалось в июле. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что после атаки на объекте начался пожар.
