Пушилин: ВС России зачищают Красноармейск и Димитров

Глава ДНР Пушилин сообщил о городских боях и зачистке от ВСУ в Красноармейске и Димитрове.
Вооруженные силы России ведут зачистку Красноармейска и Димитрова от украинских боевиков. В городах идут плотные бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сам Красноармейск, мы видим, продолжает зачищаться, идут городские бои. Причем, если брать и восточную часть Димитрова, и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, российские военные освобождают населенные пункты буквально метр за метром, улицу за улицей.
Красноармейское направление остается одним из наиболее активных участков боевых действий в ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о наращивании наступления российских подразделений в районе Красноармейска и отмечал, что, несмотря на ожесточенное сопротивление и сложные погодные условия, войска продолжают продвигаться вперед.