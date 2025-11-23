Ричмонд
Пушилин: ВС России зачищают Красноармейск и Димитров

Вооруженные силы России ведут зачистку Красноармейска и Димитрова от украинских боевиков. В городах идут плотные бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сам Красноармейск, мы видим, продолжает зачищаться, идут городские бои. Причем, если брать и восточную часть Димитрова, и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, российские военные освобождают населенные пункты буквально метр за метром, улицу за улицей.

Красноармейское направление остается одним из наиболее активных участков боевых действий в ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о наращивании наступления российских подразделений в районе Красноармейска и отмечал, что, несмотря на ожесточенное сопротивление и сложные погодные условия, войска продолжают продвигаться вперед.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
