Пушилин: бойцы России расширили зону контроля в районе Иванополья

Зона контроля ВС РФ расширена в районе Иванополья и Клебан-Быкского водохранилища.

«Константиновское направление и сам город Константиновка: с восточной и юго-восточной части расширена зона контроля наших подразделений — в районе населенного пункта Иванополье и со стороны Клебан-Быкского водохранилища. Как раз там мы видим ожесточенные боестолкновения. Тем не менее, мы видим, зона контроля наших подразделений расширяется», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Ранее губернатор ДНР Денис Пушилин сообщал о расширении зоны контроля российских военных в Константиновке, преимущественно с восточной и юго-восточной сторон. Командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев докладывал президенту России Владимиру Путину о том, что освобождение Иванополья находится на заключительном этапе.

