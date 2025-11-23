Пушилин: бойцы России расширили зону контроля в районе Иванополья

«Константиновское направление и сам город Константиновка: с восточной и юго-восточной части расширена зона контроля наших подразделений — в районе населенного пункта Иванополье и со стороны Клебан-Быкского водохранилища. Как раз там мы видим ожесточенные боестолкновения. Тем не менее, мы видим, зона контроля наших подразделений расширяется», — написал Пушилин в своем telegram-канале.