Рубио: переговоры в Женеве по Украине дали результат, план мира могут изменить

По мнению Путина, администрации США, вероятно, не удается заручиться согласием Киева, поскольку Украина и ее европейские союзники продолжают рассчитывать на «стратегическое поражение» России на поле боя, находясь в «иллюзиях». Глава России заявлял, что план Америки по миру может лечь в будущий документ по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается, и призвал киевский режим начать договариваться. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве проходят на фоне ранее озвученных заявлений российской стороны о том, что американская сторона просит Россию пойти на компромиссы.