Рубио: переговоры в Женеве по Украине дали результат, план мира могут изменить

В план по урегулированию конфликта на Украине могут внести изменения.
Участники переговоров по урегулированию ситуации на Украине, проходивших в Женеве достигли значительного прогресса. В переговорах участвовали представители Европы и Киева.
«Мы достигли огромного прогресса даже с прошлого раза, когда я разговаривал с вами», — заявил Марко Рубио. Его слова приводит Sky News. Госсекретарь США уверен, что уже в ближайшие дни в план могут быть внесены изменения. Также по мнению Рубио в Америке осознают, что судьба плана по Украине зависит от одобрения России.
В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров. Страна остается на платформе обсуждений, которые прошли в Анкоридже.
По мнению Путина, администрации США, вероятно, не удается заручиться согласием Киева, поскольку Украина и ее европейские союзники продолжают рассчитывать на «стратегическое поражение» России на поле боя, находясь в «иллюзиях». Глава России заявлял, что план Америки по миру может лечь в будущий документ по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается, и призвал киевский режим начать договариваться. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве проходят на фоне ранее озвученных заявлений российской стороны о том, что американская сторона просит Россию пойти на компромиссы.