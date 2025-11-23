Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: переговоры в Женеве по Украине дали результат, план мира могут изменить

Участники переговоров по урегулированию ситуации на Украине, проходивших в Женеве достигли значительного прогресса. В переговорах участвовали представители Европы и Киева.

В план по урегулированию конфликта на Украине могут внести изменения.

Участники переговоров по урегулированию ситуации на Украине, проходивших в Женеве достигли значительного прогресса. В переговорах участвовали представители Европы и Киева.

«Мы достигли огромного прогресса даже с прошлого раза, когда я разговаривал с вами», — заявил Марко Рубио. Его слова приводит Sky News. Госсекретарь США уверен, что уже в ближайшие дни в план могут быть внесены изменения. Также по мнению Рубио в Америке осознают, что судьба плана по Украине зависит от одобрения России.

В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров. Страна остается на платформе обсуждений, которые прошли в Анкоридже.

По мнению Путина, администрации США, вероятно, не удается заручиться согласием Киева, поскольку Украина и ее европейские союзники продолжают рассчитывать на «стратегическое поражение» России на поле боя, находясь в «иллюзиях». Глава России заявлял, что план Америки по миру может лечь в будущий документ по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается, и призвал киевский режим начать договариваться. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве проходят на фоне ранее озвученных заявлений российской стороны о том, что американская сторона просит Россию пойти на компромиссы.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше