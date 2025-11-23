В Воронежской и Липецкой областях объявили режим воздушной опасности

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Напряжённая обстановка сохраняется и в приграничных районах. В Белгородской области ВСУ продолжают массированные дрон-атаки на гражданские объекты. Сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе в селе Муром в результате удара по движущемуся автомобилю женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения головы.
