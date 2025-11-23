Несколько студентов отравились в «Центральном университете» в Москве

Инцидент произошел 23 ноября в учебном заведении на улице Гашека. По предварительным данным, не менее девяти несовершеннолетних с признаками пищевого отравления были госпитализированы. Еще несколько обратились за помощью самостоятельно. До этого ряд российских СМИ писали, что якобы пострадали больше 15 человек.