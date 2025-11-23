Несколько студентов отравились в «Центральном университете» в Москве

Несколько студентов из «Центрального университета» в Москве срочно отправили с симптомами отравления в инфекционные больницы № 1 и № 2. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Инцидент произошел 23 ноября в учебном заведении на улице Гашека. По предварительным данным, не менее девяти несовершеннолетних с признаками пищевого отравления были госпитализированы. Еще несколько обратились за помощью самостоятельно. До этого ряд российских СМИ писали, что якобы пострадали больше 15 человек.
Симптомы отравления появились у участников во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке. Организаторы вызвали экстренные службы, и пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте.
«Несколько участников госпитализировали в клинические инфекционные больницы № 1 и № 2. Им оказывается вся необходимая помощь в полном объеме», — следует из заявления департамента здравоохранения.
Региональная прокуратура сообщает, что следит за расследованием обстоятельств массового отравления, в том числе среди несовершеннолетних студентов. Также это дело контролирует столичный депздрав.
Ранее KP.RU информировал об еще одном случае массового отравления, произошедшем в Москве. Тогда шесть человек были госпитализированы с подозрением на ботулизм после употребления консервов.