В «Центральном университете» в Москве отравились несколько учащихся

В Москве несколько участников соревнований по промышленной разработке в «Центральном университете» были доставлены в инфекционные клиники после появления признаков пищевого отравления. Городской департамент здравоохранения подтвердил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, и подчеркнул, что ситуация находится под наблюдением специалистов.
По предварительным данным, ухудшение самочувствия произошло во время образовательного мероприятия, для которого питание предоставляла приглашённая кейтеринговая компания. Организаторы оперативно обратились к экстренным службам, и врачи скорой помощи смогли оказать первую помощь прямо на месте, после чего часть участников была госпитализирована.
Следственный комитет начал проверку обстоятельств произошедшего, чтобы определить возможные нарушения требований безопасности при предоставлении услуг. Представители ведомства и сотрудники Роспотребнадзора осматривают место мероприятия и изучают документацию, связанную с организацией питания и проведением соревнований.
Ранее более 100 граждан Китая отравились на выставке медицинского оборудования в немецком Дюссельдорфе, 4 человека госпитализированы.