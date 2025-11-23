В «Центральном университете» в Москве отравились несколько учащихся

В Москве несколько участников соревнований по промышленной разработке в «Центральном университете» были доставлены в инфекционные клиники после появления признаков пищевого отравления. Городской департамент здравоохранения подтвердил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, и подчеркнул, что ситуация находится под наблюдением специалистов.