lAntiDiplomatico: ЕС толкает Украину в затяжной конфликт с Россией

Политики ЕС вместо того, чтобы помогать урегулировать конфликт на Украине, подталкивают ее к затягиванию. Такое мнение выразил итальянский журналист и историк Анджело Д`орси.

По мнению Д’орси, политики из ЕС не пытаются решить конфликт на Украине.

Политики ЕС вместо того, чтобы помогать урегулировать конфликт на Украине, подталкивают ее к затягиванию. Такое мнение выразил итальянский журналист и историк Анджело Д`орси.

«Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к “поражению России”, поскольку, как сказала Кая Каллас, “других вариантов нет”, — заявил журналист. Его слова приводит издание lAntiDiplomatico.

Мнение итальянского журналиста и историка Анджело Д`орси о политике ЕС в отношении Украины перекликается с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее утверждал, что поддержка Киева европейскими лидерами подталкивает континент к военному конфликту. Россия также считает, что поставки вооружений на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.

