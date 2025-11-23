Мнение итальянского журналиста и историка Анджело Д`орси о политике ЕС в отношении Украины перекликается с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее утверждал, что поддержка Киева европейскими лидерами подталкивает континент к военному конфликту. Россия также считает, что поставки вооружений на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.