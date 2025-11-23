Ричмонд
AP: самолеты Британии «Посейдон» подняли в воздух из-за танкера и корвета из РФ

В воскресенье британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после их сопровождения в проливе Ла-Манш. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны. Кроме того, в рамках миссии НАТО Великобритания направила в Исландию три разведывательных самолета «Посейдон» для патрулирования российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

Британская авиация продолжает патрулирование российских кораблей.

Британская авиация продолжает патрулирование российских кораблей.

«Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после сопровождения их в проливе Ла-Манш, сообщило Министерство обороны в воскресенье. В дополнение к судам, размещенным вдоль побережья Великобритании, страна направила в Исландию три разведывательных самолета “Посейдон” в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике», — пишет издание.

Ранее в рамках операции НАТО британский эсминец HMS Duncan совместно с вертолетом Wildcat обеспечивали сопровождение российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» при его прохождении через пролив Ла-Манш. Десятью днями ранее у границ Российской Федерации прошел 12-часовой совместный полет авиационной техники военно-воздушных сил США, Великобритании и других стран — участниц Североатлантического альянса.

